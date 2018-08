Norges Fremskrittsparti skifter ud på ministerposterne

Der kommer nye ansigter i to af Norges ministerier fredag.

To ministre i statsminister Erna Solbergs regering træder tilbage. Det er transportminister Ketil Solvik-Olsen og olie- og energiminister Terje Søviknes, der begge er fra Fremskrittspartiet (Frp).

Søviknes har ikke bekræftet sin afgang, men flere norske medier erfarer, at han er på vej ud.

Solvik-Olesen, der også er næstformand i Frp, træder tilbage af personlige årsager. Han skal rejse med sin hustru til USA, hvor hun har fået nyt job.

- Min hustru har ofret sig for mig, nu stiller jeg op for hende. Det er en aftale, vi har haft, siger han.

Med Solvik-Olsens afgang mister Siv Jensen en af sine mest solide støttespillere i regeringen.

- Han har været en vigtig profil i lang tid og gjort en hel fænomenal indsats for regeringsprojektet, siger Erna Solbergs tidligere rådgiver Sigbjørn Aanes.

Nu er Frp's formand, finansminister Siv Jensen, den eneste af de oprindelige Frp-ministre fra det ministerhold, der blev sat i 2013.

Alene det seneste halve år er fire Frp-ministre trådt tilbage, blandt dem et par fremtrædende profiler.

Per Sandberg trak sig som næstformand og gik af som fiskeriminister for godt to uger siden, efter at han fik kritik for at have brudt flere regler i forbindelse med en rejse til Iran i juli sammen med sin iranske kæreste.

Sylvi Listhaug måtte gå af som justitsminister i marts, efter at hun havde skrevet et opslag på Facebook, der blev tolket som værende krænkende for terrorofrene på Utøya i 2011.

Efter at Erna Solberg dannede regering med sit Høyre-parti og Fremskrittspartiet i 2013 og udvidede med partiet Venstre i 2018, er ni Frp-ministre og seks fra Høyre gået af.

/ritzau/NTB