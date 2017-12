Norges kongepar ønsker et stille guldbryllup i 2018

Når Norges kong Harald og dronning Sonja i 2018 fejrer guldbryllup, så skal det være uden den store festivitas.

Det fortæller parret i et interview til NRK, som bringes 3. juledag. De siger, at der har været rigeligt med jubilæer og fødselsdage på det seneste, og der er også andre pligter i løbet af det kommende år.

- Nok er nok, lyder det smilende fra dronningen.

I 2016 fejrede kongeparret 25-året på tronen, og i år er kongens og dronningens 80-års fødselsdage blevet holdt med behørig pomp og pragt.

NRK spørger dem i interviewet, om de er klar til en ny stor fest, når de fejrer guldbryllup i det nye år.

- Så stort, svarer kong Harald og illustrerer med den korte afstand mellem to fingre, hvor lidt der skal festes og fejres ved guldbrylluppet 29. august.

Han understreger at det for ham og dronningen er et stort personligt jubilæum.

- Det bliver et familiejubilæum, tror jeg nok. Et norsk familiejubilæum siger han og bliver afbrudt af dronningen.

- Det bliver meget nedtonet, tror jeg, siger hun.

Der har været så mange ting på det seneste, og den britiske kronprins og hans kone Kate kommer på besøg i Norge i starten af februar. Senere på foråret venter det royale bryllup i England mellem britiske prins Harry og Meghan Markle.

Og så er der kronprins Frederik i Danmark, som fylder 50 år 26. maj.

