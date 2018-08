Norges konservative leder rokerer om i regeringen

Norges konservative statsminister, Erna Solberg, foretog fredag en ministerrokade i sin regering, efter at to ministre havde meddelt, at de ville træde tilbage.

Det var transportminister Ketil Solvik-Olsen og olie- og energiminister Terje Søviknes, begge fra Fremskrittspartiet (Frp), som trådte tilbage.

Kjell-Børge Freiberg (Frp), som er tidligere borgmester i en by i Lofoten, overtager posten som olie- og energiminister. Lofoten ligger i det arktiske område, hvor olieindustrien længe har presset på for at få mulighed for at søge efter olie.

Landbrugsminister Jon Georg Dale (Frp) overtager ministeriet for transport, mens Dales hidtidige ministerium overtages af parlamentarikeren Bård Hoksrud (Frp).

Et gennemsnit af de seneste meningsmålinger fra denne måned viser, at centrum-venstre oppositionen har vundet terræn og har en snæver føring for første gang i over et år.

Solvik-Olsen, der også er næstformand i Frp, træder tilbage af personlige årsager. Han skal rejse med sin hustru til USA, hvor hun har fået nyt job.

- Min hustru har ofret sig for mig, nu stiller jeg op for hende. Det er en aftale, vi har haft, siger han.

Med Solvik-Olsens afgang mister Siv Jensen en af sine mest solide støttespillere i regeringen.

Nu er Frp's formand, finansminister Siv Jensen, den eneste af de oprindelige Frp-ministre fra det ministerhold, der blev sat i 2013.

Alene det seneste halve år er fire Frp-ministre trådt tilbage, blandt dem et par fremtrædende profiler.

Efter at Erna Solberg dannede regering med sit Høyre-parti og Fremskrittspartiet i 2013 og udvidede med partiet Venstre i 2018, er ni Frp-ministre og seks fra Høyre gået af.

/ritzau/NTB