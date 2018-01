Norges Solberg har vist ny trekløverregering frem

Norges statsminister, Erna Solberg, har onsdag eftermiddag præsenteret sin nye trekløverregering på en snedækket Slottsplass i Oslo.

Regeringen er kommet på plads, efter at det i weekenden lykkedes de tre borgerlige partier Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at nå til enighed om et regeringsgrundlag oven på valget til Stortinget i efteråret.

Frem til valget udgjorde Høyre og Fremskrittspartiet den norske mindretalsregering.

Men den er altså blevet udvidet til også at tælle det liberale parti Venstre.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har derfor måttet afgive flere ministerposter til Venstre, der med sine fire procent af stemmerne får tre ministre i den nye regering.

Erna Solberg, der er Høyre-formand, fortsætter sammen med Fremskrittspartiets formand, Siv Jensen, på deres respektive pladser som statsminister og finansminister.

Også den populære minister for indvandring, Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, bliver siddende på posten. Ovenikøbet er hun blevet udnævnt til justitsminister efter Per-Willy Amundsen, som ikke længere er med i regeringen.

Den tredje partileder, Venstre-formand Trine Skei Grande, indtager posten som kulturminister.

Derudover har den blågrønne regering som i Danmark besluttet at oprette et ældreministerium. Det bliver Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet, som får posten.

Selv om det er lykkedes Erna Solberg at danne en regering, er hun fortsat afhængig af et støtteparti i Stortinget.

Den støtte skal Kristelig Folkeparti levere, efter at det sagde nej til at indgå i en regering med indvandringskritiske Fremskrittspartiet.

Da regeringsgrundlaget efter to ugers forhandlinger blev præsenteret søndag, udstak Erna Solberg seks udfordringer, som ifølge den nye regering er centrale for Norge.

Det drejer sig blandt andet om at omstille norsk økonomi for at skabe vækst, opfylde Norges klimaforpligtelser og sikre gode velfærdsordninger i en tid, hvor også nordmændene bliver ældre og ældre.

- Vores fælles mål er, at Norge skal være et samfund med muligheder for alle, sagde statsministeren på pressemødet, hvor hun betegnede den nye regering som "blågrøn".

Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, benyttede lejligheden til at understrege vigtigheden af "en fortsat restriktiv indvandringspolitik".

/ritzau/NTB