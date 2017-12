Norsk minister tror på investeringer i Hirtshals

HIRTSHALS: Den norske fiskeriminister, Per Sandberg, var fredag på visit i Hirtshals, og det kan vise sig at være et godt varsel for fiskerbyen.

Her håndteres og forarbejdes der i forvejen fisk på højtryk, meget af den fra Norge, og i fremtiden bliver det endnu mere. Ifølge Per Sandberg er ambitionen at fire-, måske femdoble, produktionen på havbrugene i de norske fjorde.

Meget af den produktion kan meget vel tænkes at blive fragtet til Hirtshals. Her har nordmændene nemlig foden indenfor i EU.

- 70 procent af vores fiskeprodukter eksporteres til EU, der er vores altafgørende marked. Derfor bliver Danmark som indfaldsport til EU vigtigere og vigtigere, forklarer fiskeriministeren om anledningen til sit besøg.

Per Sandberg var rundt på en stribe virksomheder i Hirtshals, men også Nordsøen Forskerpark og Oceanarium fik besøg.

Men centralt i besøget var den nye lakseterminal, der er under opførelse på havnen. Per Sandberg - med følge - fik en grundig introduktion til projektet, der også omfatter et gigantisk sejlende fiskeslagteri, det gode skib "Norwegian Gannet", som er ved at blive bygget på et værft i Spanien.

Hvis alt går vel og som planlagt, vil skibet fra næste sommer sejle fra havbrugene i de norske fjorde med fisk, der slagtes og nedkøles ombord, for at blive leveret til forarbejdning og pakning på den nye terminal.

Ifølge Per Sandberg er den norske investering næppe den sidste, der lander i Hirtshals. Lignende projekter kan komme til at omfatte andre fiskearter, spår han.

Sød musik

Det er sød musik i borgmester Arne Boelts (S) ører.

- Jeg kan naturligvis kun være glad, for det her repræsenterer i sig selv mange arbejdspladser. I dag har de offentliggjort, at de også vil bygge en emballagefabrik i tilknytning til terminalen. Men jeg er også sikker på, at det her kun er begyndelsen. Vi vil se flere af den type projekter i fremtiden, siger han.

Med det nye projekt skæres næsten halvdelen af tiden fra hav til bord. Det giver en bedre kvalitet fisk og altså også store perspektiver for Hirtshals og dermed Hjørring Kommune.

- Det, jeg er mest glad for, er, at det giver ny optimisme til Hirtshals, for byen har med rette følt sig hårdt ramt, påpeger Arne Boelt.