Norske myndigheder: Dansk terrorsag trækker tråde til Norge

OSLO:Den store politiaktion i Danmark onsdag, der førte til 21 anholdelser og otte sigtelser for terror, har forbindelser til Norge.

Det bekræfter den norske efterretningstjeneste PST over for det norske medie NRK. PST er det norske politis efterretningstjeneste - på samme måde som Politiets Efterretningstjeneste (PET) er det i Danmark.

- Jeg kan bekræfte, at der er en forbindelse fra den danske aktion til en konkret person i Norge, siger kommunikationsdirektør i PST Trond Hugubakken til NRK.

- PST er bekendt med, hvem denne person er, og vi er bekendt med forbindelsen til Danmark.

- Koblingen i Norge har ingen betydning for trusselsbilledet i Norge, siger han videre.

NRK har tidligere erfaret, at en mand i 20'erne i Norge har haft kontakt med en eller flere af de anholdte i Danmark. Den pågældende person blev pågrebet af norsk politi i september.

Det ønsker PST ikke at bekræfte.

Forsvarsadvokaten for den pågrebne mand i Norge, Brynjar Meling, har intet hørt om en forbindelse til Danmark, siger han til NRK.

- Jeg har intet hørt fra andre end NRK. Som norsk forsvarer må jeg forholde mig til norsk politi og i dette tilfælde til PST.

Forsvarsadvokaten ønsker ikke at svare på, om hans klient har været i kontakt med de anholdte i Danmark.

NRK skriver videre, at da varetægtsfængslingen af manden i 20'erne blev forlænget i november, skrev byretten i Oslo, at "sagen har internationale forgreninger, og PST har oplyst, at der pågår indhentning af bevismateriale fra udlandet."

Den pågældende mand nægter sig skyldig.

/ritzau/