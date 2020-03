Norwegian beder kreditorer om henstand på milliardgæld

OSLO:Norwegian beder sine kreditorer om ikke at skulle afdrage og betale renter på sine lån de næste tre måneder. Det oplyser flyselskabet i en meddelelse.

Det er ifølge Norwegian nødvendigt at få kreditorerne med på den aftale, for at selskabet kan få del i en hjælpepakke fra den norske regering.

Norwegian er ligesom resten af flybranchen hårdt presset af coronavirusset, der har betydet et voldsomt fald i antallet af flyrejser, men kæmper derudover med en gæld på knap 60 milliarder norske kroner.

Hjælpepakken er et statsligt lån på samlet tre milliarder norske kroner, men Norwegian skal leve op til en række krav for at få alle pengene.

Norwegian har allerede fået 300 millioner norske kroner af pakken. Hvis kreditorerne går med til at give flyselskabet et pusterum på tre måneder, vil yderligere 1,2 milliarder bliver udløst.

De sidste 1,5 milliarder af hjælpepakken bliver kun udløst, hvis Norwegian styrker sin egenkapital med tre milliarder norske kroner - for eksempel ved at aktionærerne skyder flere penge i selskabet.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger flybranchen tæt, er det nødvendigt, at kreditorerne æder kravet.

Dernæst skal Norwegian selv skaffe tre milliarder kroner for at undgå et krak.

- Norwegian flyver på lånt tid, og det bliver en meget svær opgave at redde selskabet.

- Det er tvingende nødvendigt at få fingrene i hele hjælpepakken i den nuværende situation, hvor pengene fosser ud af kassen, og man er plaget af en gigantisk gæld, siger han.

Jacob Pedersen kalder det meget svært at hente de tre milliarder norske kroner, som altså er nødvendigt for at få sidste halvdel af hjælpepakken udløst.

Problemet er ifølge Jacob Pedersen, at man ikke kan foretage en normal aktieemission blandt ejerne, fordi der er en række formaliteter, som typisk tager flere uger at få plads.

Ifølge Jacob Pedersen kan Norwegian håbe på, at den norske regering slækker på sine krav til hjælpepakken eller går ind og køber aktier.

- Alternativet er, at for eksempel Ryanair eller Easyjet går ind og køber selskabet, men de står selv i en svær situation, hvor man taber penge hver dag og ikke kan vide, hvornår vi er tilbage på normalen, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/