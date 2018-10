Norwegian har satset stort - og nu triller pengene ind

NORGE: Flyselskabet Norwegian er vokset markant det seneste år, hvor det har åbnet en lang række nye ruter.

Selskabets omsætning voksede med 33 procent til 10,5 milliarder kroner i juli, august og september.

På bundlinjen fik det norske flyselskab et overskud på en milliard kroner. Det er 18 procent højere end samme periode året før. Det viser regnskabet for tredje kvartal, der er offentliggjort torsdag morgen.

- Fremadrettet vil væksten blive mindre, og vi vil begynde at høste af de store investeringer, vi har lavet de seneste år, siger Norwegians topchef, Bjørn Kjos, i en kommentar.

Norwegians gæld var ved udgangen af september på 23,7 milliarder kroner. Det er en stigning på 65 procent over det seneste år, hvor selskabet har købt stort ind af fly for at kunne åbne nye ruter.

