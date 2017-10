Norwegian fortsætter fremgang

NORGE: Det går stadig flyvende for det norske lavprisselskab Norwegian. Antallet af passagerer stormer frem, og flyene er fyldte. Det viser de seneste trafiktal, der dækker over september.

Norwegian fløj 14 procent flere passagerer i september end i samme måned sidste år. Dermed fløj Norwegian 3,2 millioner passagerer i måneden.

Den samlede trafik, målt på antallet af fyldte sæder ganget med hvor langt de har fløjet, steg med 29 procent år til år i september. Kapaciteten steg med 28 procent, og det betød, at 89,7 procent af alle sæder var fyldte.

Det er et afgørende tal i industrien, da evnen til at tjene penge - specielt for lavprisselskaber - er meget afhængig af, at så godt som alle fly er propfyldte altid.

- Vi er meget tilfredse med, at stadig flere passagerer vælger Norwegian, når de skal ud at flyve; ikke mindst i jobsammenhæng.

- Vi oplever stabil, god efterspørgsel i Skandinavien, men væksten er størst på selskabets interkontinentale ruter, skriver administrerende direktør Bjørn Kjos i en pressemeddelelse om septembers tal.

Det er dog ikke lutter lykke for Norwegian. Priserne er nemlig stadig under pres. Omsætning per fløjet sædekilometer faldt med syv procent i måneden.

- De seneste regnskaber har vist, at det er gået fantastisk godt med at starte nye ruter. Og det er også gået godt med at fylde flyene. Men man har ikke kunnet få indtjeningen til at følge med.

- Det skyldes simpelthen større kompleksitet i forretningen. Og indtjeningen skal løftes, hvis de skal kunne betale for de fly, de har bestilt, siger luftfartsanalytiker ved Sydbank Jacob Pedersen.

/ritzau/