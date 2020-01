Norwegian indfører gebyr for kabinekuffert på billigste billet

KØBENHAVN:Nu er det slut med gratis at kunne medbringe en kabinekuffert, hvis man køber den billigste billettype - LowFare - hos Norwegian.

Det er en del af nye håndbagageregler, som flyselskabet har indført fra torsdag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Norwegian.

Har man købt sin billet før torsdag, bliver den dog ikke påvirket af de nye regler.

Hvis man fremover køber en LowFare-billet, må man kun medbringe et lille stykke håndbagage, som kan være under sædet foran.

Vil man have ekstra håndbagage, som skal placeres på bagagehylden, skal man enten købe en dyrere billet eller tilkøbe det for et gebyr. Gebyret afhænger af flyvingen og er på mellem 50 og 90 kroner.

Norwegian oplyser dog, at ændringen også medfører, at det lille stykke håndbagage, som alle kunder kan tage med om bord, må være noget større end tidligere.

Desuden øges vægtbegrænsningen på indtjekket bagage fra 20 til 23 kilo. Og kunder med fleksibel billet vil kunne medbringe 15 kilo håndbagage i stedet for tidligere 10 kilo.

- Det vigtigste for os er, at vores kunder får en god rejseoplevelse, når de flyver med os.

- Det er en almindelig misforståelse, at der er plads til alles kabinekufferter om bord, men det fleste af vores fly har plads til 186 passagerer og kun cirka 80 små kabinekufferter i bagagehylderne, udtaler Cecilie Nybø Carlsen, chef for produktudvikling i Norwegian, i pressemeddelelsen.

Hun peger videre på, at reglerne er der for at undgå forsinkelser.

- Derfor er det vigtigt, at vi har gode regler på plads, sådan at vi undgår at bruge tid på at omorganisere håndbagage om bord og flytte håndbagage til lastrummet, hvilket kan skabe frustration og let føre til forsinkelser.

- At flyene afgår til tiden, er noget af det vigtigste for Norwegians rejsende, og vi oplever stor opbakning til de nye bagageregler blandt vores kunder, lyder det videre.

Tidligere på måneden kom det frem, at Norwegian var i gang med at ændre reglerne. Således kunne mediet check-in.dk afsløre, at et farvel til den gratis kabinekuffert med den billigste billet var på vej.

Da lød det, at reglerne ventedes at træde i kraft i februar, men allerede nu er de iværksat.

Hos lavprisselskabet Ryanair blev den gratis kabinekuffert afskaffet i efteråret 2018. Her må man i dag som udgangspunkt kun have en mindre taske med, som kan være under sædet. Det koster et gebyr, hvis kabinekufferten skal med.

/ritzau/