KØBENHAVN: Flyselskabet Norwegian er nu større end SAS målt på passagerer. Det står klart efter de seneste trafiktal fra SAS, der er offentliggjort tirsdag.

SAS fløj i januar 1,9 millioner passagerer. Det betyder ifølge en udregning foretaget af Sydbank, at SAS i de sidste 12 måneder har fløjet 29,54 millioner passagerer.

Dermed er Norwegian for første gang nogensinde større end SAS. Norwegian har i samme periode fløjet 29,66 millioner passagerer.

- Vi kan konstatere, at det, der nærmest har været en naturlov i Skandinavien, siden SAS blev etableret, ikke længere er gældende. De er ikke længere størst i Skandinavien, siger SAS-analytiker ved Sydbank Jacob Pedersen.

Mens antallet af passagerer, der fløj med SAS i januar, steg med små 10 procent, kunne SAS ikke følge med Norwegian. I januar fløj 2,1 millioner mennesker med Norwegian, en vækst på 20 procent.

Norwegian har de seneste år oplevet en voldsom vækst, hvor der er købt mange nye fly og åbnet ruter Europa over.

- SAS har gjort meget for at udskyde dette her tronskifte, men med det vokseværk, Norwegian har haft, så var det uundgåeligt.

- De må holde fast i det, de er gode til. For de har ikke haft en chance for at følge med Norwegian på lavpristilbuddene, siger Jacob Pedersen.

Mens Norwegian har kunnet give slagtilbud grundet deres lave omkostninger, har SAS været fanget med dyre ansatte og en gammel flåde.

Det norske flyselskab forventes at fortsætte sin markante vækst. I 2016 begyndte selskabet at flyve langdistanceruter til USA, og ifølge selskabets seneste ordrebog er der over 200 nye fly på vej ind i flåden.

- Norwegian har ikke tænkt sig at se tilbage herfra. De flyver nu eksempelvis indenrigs i Spanien og til USA. Så de bliver kun større, siger Jacob Pedersen.

SAS blev skabt i 1946, da Danmark, Norge og Sveriges statsejede flyselskaber blev slået sammen.

Norwegian blev startet i 1993 for at flyve indenrigsruter i Norge.

