Novellesamling og barsk roman kan løbe med nordisk pris

De nationale medlemmer i bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds litteraturpris har torsdag nomineret 13 værker til rådets litteraturpris 2018.

Blandt dem er to danskere. Der er tale om Caroline Albertine Minor for novellesamlingen "Velsignelser" og Vita Andersen for romanen "Indigo".

"Velsignelser" er Minors tredje værk. Den handler om livets sværeste situationer, hvor sorgen og desperationen efter tabet af et andet menneske truer med at fylde og udslette alt.

Ifølge komitéen har samlingen, der består af syv noveller, potentiale til at blive et hovedværk i de sidste årtiers danske kortprosa. Samlingen blev i juni kronet med årets Michael Strunge-pris.

Vita Andersens "Indigo" er en selvbiografisk roman, der tager udgangspunkt i forfatterens hårde barndom.

Romanen er blevet rost af anmelderne.

- Det er hjerteskærende og tankevækkende, og det vil fremkalde identifikation og barndomserindringer hos enhver læser, skrev Politiken i sin anmeldelse.

Nordisk Råds litteraturpris er siden 1962 blevet uddelt til et skønlitterært værk skrevet på et af de nordiske sprog.

Det kan være en roman, et drama, en digtsamling, en novellesamling eller en essaysamling, som opfylder høje litterære og kunstneriske krav.

Formålet med prisen er at øge interessen for nabolandenes litteratur og sprog samt for det nordiske kulturfællesskab.

Med prisen følger 350.000 danske kroner.

Prismodtageren offentliggøres 30. oktober i Oslo.

Sidste år løb danske Kirsten Thorup med prisen for romanen "Erindring om kærligheden".

