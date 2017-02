KØBENHAVN: Novo Nordisk er i stiv modvind og for første gang i umindelige tider kan selskabet være på vej ind i en periode uden vækst - endda potentielt med tilbagegang.

Det viser regnskabet for 2016.

Her udpensles forventningerne til 2017.

De lyder på, at omsætningen - de penge, der kommer ind fra salget - vil stige med en til seks procent. Driftsresultatet forventes at vokse nul til fem procent.

Begge dele er dog inklusive en positiv valutaeffekt på to procentpoint. Novo Nordisk indikerer altså, at både omsætning og resultat kan falde.

Det er hovedsageligt USA, der driller for Novo Nordisk. Længe var landet et Shangri-La for selskabet, da efterspørgslen efter insulin og priserne på medicinen bare steg og steg.

Men i 2016 kom der prispres i markedet, og det ses fortsætte i de næste år.

- Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af påvirkningen fra lavere realiserede priser i USA, skriver Novo Nordisk om sine forventninger.

Og netop udmeldingerne om fremtidens forventninger betyder, at Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen mener, at regnskabet hælder til den svage side.

- Forventningerne til 2017 er en smule skuffende. Ledelsen åbner op for negativ vækst i både omsætning og indtjening, og det modsvarer ikke helt markedets prissætning af aktien.

- Men de lave forventninger er et udslag af øget konkurrence, patentudløb og prispres på diabetes- og hormonpræparater og afspejler en vis usikkerhed om, hvad året vil bringe, siger han.

I 2016 gik det dog stadig fremad for Novo Nordisk og den nyudnævnte topmand Lars Fruergaard.

Omsætningen steg til 111,8 milliarder kroner fra 107,9 milliarder kroner, mens resultatet steg til 37,9 milliarder kroner fra 34,9 milliarder kroner.

Novo Nordisk omsatte i 2016 for 88,9 milliarder kroner inden for lægemidler mod diabetes og for 22,8 milliarder inden for de såkaldte biopharmaceuticals, der dækker over ting som væksthormon og blødermedicin.

