Novos salg vokser fem milliarder: Lagre blev fyldt med medicin

KØBENHAVN:Den danske medicinalkoncern Novo Nordisk har haft stor fremgang i årets første tre måneder, hvor de store indkøbere af medicin fyldte godt op på lagrene under starten af coronaudbruddet.

Salget er steget med 4,6 milliarder kroner til 33,9 milliarder kroner i første kvartal.

Det viser regnskabet for første kvartal fra Novo Nordisk, der har størstedelen af sin forretning inden for medicin til diabetikere.

De større indkøb hos kunderne har muligvis været af frygt for, at coronaudbruddet ville føre til nedsat produktion eller prop i forsendelserne fra den danske medicinalkoncern.

Det har ikke været tilfældet. Produktionen på Novo Nordisks fabrikker har ikke været berørt af virusset.

Omkring halvdelen af fremgangen i første kvartal vurderes at kunne kædes direkte sammen med, at der er blevet købt ekstra ind til lagre under coronaudbruddet. Det gjorde sig især gældende i marts.

Novo Nordisks overskud er også gået frem i første kvartal. Det er steget med 1,5 milliarder kroner til 11,9 milliarder kroner.

Hvis nedlukningen af store dele af verden fortsætter meget længere ind i 2020, kan det begynde at få negative konsekvenser for Novo Nordisk.

For eksempel hvis diabetikere ikke kommer til tjek. Eller personer, der endnu ikke er udredt for diabetes, venter med at gå til lægen og få recept på medicin.

Diabetikere kan være i risikogruppen for coronavirus - især hvis de har følgevirkninger af sygdommen.

Novo Nordisk fastholder sine forventninger til 2020, som er uændret i forhold til før coronaudbruddet. Det danske selskab venter en stigning i salget på 4-7 procent. Samtidig ventes driftsoverskuddet at stige 2-6 procent.

Dermed ser selskabet i store træk ud til at slippe for skrammer fra coronaepidemien, som hos en lang række andre danske selskaber har ført til lavere salg og indtjening.

Novo Nordisk understreger, at forventningerne er baseret på, at antallet af patienter hos læger og klinikker er tilbage på normalen i anden halvdel af 2020.

Samtidig advarer Novo Nordisk om, at selskabet kan blive ramt, hvis den i øjeblikket høje arbejdsløshed i USA holder ved i længere tid.

USA er det vigtigste marked for Novo Nordisk. Men i modsætning til Danmark er sundhedssystemet bygget op på private forsikringer, der er bundet op på amerikanernes job.

Hvis de mister jobbet, kan det gå ud over deres forsikringsdækning og dermed Novo Nordisks mulighed for at tjene penge.

