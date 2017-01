Silvatec kæmper for livet

Bestyrelsen peger på den tidligere koncernchef for Carlsberg Jørgen Buhl Rasmussen som ny bestyrelsesformand.

Bestyrelsesformand Henrik Gürtler har efter 17 år i stolen i øvrigt besluttet sig for ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling.

- Med en succesfuld kommercialisering af pipelinen vil det være muligt at vende tilbage til de historiske organiske salgsvækstrater, hedder det.

- Novozymes ser langsigtede muligheder inden for industriel bioteknologi og vil fortsat investere i innovation med henblik på at realisere potentialet i sin pipeline.

Det flugter ikke med de hidtidige udmeldinger om de fremtidige forventninger, men på lang sigt er der håb om at kunne hæve barren.

Og selv om Novozymes forventer en salgsvækst på mellem 3 og 6 procent i år, så regner selskabet ikke med, at årsresultatet stiger i samme grad.

Regnskabet for 2016 viser en omsætningsfremgang på én procent sammenholdt med 2015. Årets resultat steg 8 procent til godt 3,05 milliarder kroner.

- Som følge heraf ser vi os desværre nødsaget til at nedlægge 198 stillinger med henblik på at kunne investere i markedsmuligheder både i 2017 og 2018, skriver administrerende direktør Peder Holk Nielsen i en pressemeddelelse.

- Divisionerne har gennemgået deres strategi og indført markante ændringer med henblik på at sætte skub i væksten - blandt andet ved at flytte ressourcer til de nye vækstmarkeder.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2016 meddeler enzymvirksomheden derfor, at man nedlægger 198 stillinger.

Afskediger knap 200 ansatte i et forsøg på at skubbe til omsætningsvæksten.

