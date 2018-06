Nowaco-ejere tjener mindre

AALBORG: TiKa Holding A/S, som er ejet af Preben Nielsen, hans hustru Juttine og parrets to døtre, endte 2017 med et overskud efter skat på 69,9 millioner kroner, en tilbagegang på godt 10 procent i forhold til regnskabsåret 2016.

Overskuddet lever ikke op til familiens forventninger ved årets start.

Tilbagegangen forklares i årsrapporten med "ændrede markedsvilkår" og tilbagegang hos fødevarehandleren Nowaco, som er blevet ramt af mindre adgang til råvarer, fald i markedet i Østasien og stigende fragtpriser.

Nowaco er den vigtigste aktivitet i TiKa Holding-koncernen, men selskabet har også investeringer i ejendomme og værdipapirer.

Ejendomme hæver overskud

Ejendomsinvesteringer har bidraget med over 20 millioner kroner til TiKa Holdings overskud efter skat i 2017.

Alene interessentskabet Mellem Broerne har bidraget med næsten 16 millioner kroner i overskud. Her arbejder TiKa Holding sammen med A. Enggaard. Asger Enggaard og Juttine Nielsen er her registreret som interessenter med en andel på 50 procent hver.

Mellem Broerne beskæftiger sig ifølge selskabets årsrapport væsentligst med "udvikling, opførelse, udlejning og salg af ejendomme på Nørresundby Havnefront".

Sidste års overskud er rekord, og det skyldes fortjeneste fra salg af lejligheder.

TiKa Holding ejer børsnoterede værdipapirer for 244 millioner kroner. De gav sidste år en samlet kursgevinst på godt otte millioner kroner.