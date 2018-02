Nu åbner 37 nye Imerco Home-butikker

DANMARK: Imerco-koncernen slår nu dørene op for 37 Imerco Home-butikker. Imerco Home er et led i Imercos vision om at blive danskernes foretrukne kæde inden for tilbehør og gaveartikler til hele boligen.

I de nye Imerco Home-butikker vil kunderne foruden Imercos faste grundsortiment, finde spændende varer inden for boligtilbehør - blandt andet tekstiler og småmøbler. Butikkerne vil også have et større antal varianter af de forskellige produkter.

- Danskerne går op i deres hjem som aldrig før, og vi ser en kæmpe vækstmulighed i bolig- og indretningskategorien," siger Frederik Brønnum, der er administrerende direktør i Imerco-koncernen.

Danskerne har aldrig haft så meget boligplads at indrette som nu. Bygger vi selv vores boliger, er det med større armbevægelser end nogensinde før. Den gennemsnitlige størrelse på et nybygget hus er ifølge Danmarks Statistiks boligopgørelse over 200 m2 (2016). Der er med andre ord rigelig plads i hjemmet, som venter på at blive fyldt op med køkkenudstyr og boligtilbehør.

- Markedet bliver større samt mere og mere kunde- og konkurrencepræget, og vi ønsker naturligvis at stå stærkest muligt i kundernes bevidsthed, forklarer Frederik Brønnum.

Åbningen af Imerco Home kommer i forlængelse af Imerco-koncernens opkøb af Inspiration, som fandt sted i 2016 og blev godkendt af konkurrencemyndighederne i 2017.