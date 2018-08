Nu begynder arbejdet: Trafikeret og uheldsramt kryds bygges om

AALBORG: Krydset Hobrovej-Over Kæret-Skelagervej er et af de mest ulykkesplagede kryds i Aalborg Kommune, og det forbedres nu ved at udvide krydset, bygge det mere sikkert og gøre plads til flere trafikanter.

For at afhjælpe trængslen i krydset og gøre trafikafviklingen mere sikker udvides krydset med flere vognbaner, og den venstresvingende trafik afvikles med eget grønt lys uden modkørende trafik. På Hobrovej og Over Kæret, hvor der er mest trafik, vil venstresvingbanerne være tosporede, så trafikken i disse retninger lettere kan afvikles. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

I forbindelse med ombygningen ændres der også på afmærkningen op mod krydset. For at undgå unødige vognbaneskift markeres der fra nord og øst på kørebanen hvilket spor, der skal vælges for at komme på motorvejen.

På Hobrovej i nordgående retning op mod krydset ændres afmærkningen for at lette indfletningen mellem trafikanter fra Egnsplanvej og Hobrovej. Erfaringerne fra et forsøg med afmærkninger, som Aalborg Kommune gennemførte i slutningen af maj og starten af juni viste nemlig, at sammenfletningen i nordgående retning inden krydset blev væsentligt bedre, og derfor gøres afmærkningen nu permanent.

Trafikafvikling i krydset

Ombygningen går i gang fra mandag 3. september og forventes afsluttet inden udgangen af året. Ombygningen vil blive delt op i etaper for at genere trafikken mindst muligt, men der vil forekomme gener for trafikken såsom indsnævring af vognbaner samt afspærrede fortove og cykelstier.

Aalborg Kommune vil informere løbende, men trafikanterne opfordres til at holde godt øje med skiltningen og køre hjemmefra i god tid.

Generne kan også undgås ved eventuelt at køre en helt anden rute end normalt. Hvis det er muligt, opfordres der til ikke at bruge krydset i morgen- og eftermiddagsmyldretiden, da risikoen for forsinkelser vil blive størst her.