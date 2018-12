AALBORG: Er bussen overfyldt, toget forsinket eller er vejret egentlig bare for godt, så kan du nu finde delecykler fra Donkey Republic samme sted som du finder oplysninger om alle andre former for kollektiv transport. Cyklerne kommer ind under MinRejseplan - til stor glæde for Nordjyllands Trafikselskab.

Læs hele historien på aalborg:nu