Nu bliver fotovogne afløst af stærekasser

DANMARK: Mandag bliver de to første standere til automatisk trafikkontrol (ATK) - de såkaldte stærekasser - sat op.

Det sker i Måløv ved Ballerup, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Men det betyder ikke, at der sker en øget kontrol af hastighedsoverskridelser i forhold til i dag, fremgår det af en pressemeddelelse.

I stedet er der tale om, at 20 af politiets fotovogne erstattes af stærekasser. Kameraerne fra fotovognene skal monteres i de faste standere. Og de mobile fotovogne, som kameraerne kommer fra, afskaffes, oplyser ministeriet.

Det skyldes, at de borgerlige partier vil have færre mobile fotovogne.

Transportminister Ole Brik Olesen (LA) forklarer, at de faste standere - "stærekasser" - skal øge trafiksikkerheden.

- Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol. Derfor kan stærekasserne være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor Vejdirektoratet og Rigspolitiet har vurderet, at risikoen for ulykker er stor, udtaler han i pressemeddelelsen.

De to stærekasser ved Måløv skal i fungere som "pilotstandere", der blandt andet skal bruges til at teste forbindelsen til politiets systemer.

Dansk Folkeparti er stor tilhænger af at erstatte politiets fotovogne med stærekasser.

- Hvis det viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt og nedbringer antallet af ulykker, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser, siger transportordfører Kim Christiansen (DF) i pressemeddelelsen.

I løbet af sommeren vil de næste fem standere blive sat op på tre lokationer ved henholdsvis Slagelse, Nykøbing Falster og Albertslund.

De resterende standere og kameraer - heraf tre i Nordjylland - skal efter planen sættes op i løbet af sensommeren og efteråret.

Der vil blive skiltet ved stærekasserne, så trafikanterne ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt.



