Nu bliver to faldefærdige huse jævnet med jorden

FREDERIKSHAVN: Selv om staten har skåret voldsomt i kommunernes nedrivningspuljer rundt om i landet, er der stadig lidt at gøre godt med.

Puljen bruges til at fjerne nedslidte huse i landdistrikterne, og i Frederikshavn Kommune blev der taget hul på en ny omgang statslige landsbypuljemidler sidste år. Frem til 2020 er det årlige rammebeløb 1,6 millioner kroner. For de penge forventer kommunen at kunne rive 14 til 16 boliger ned om året.

Senest er et hus på Skævevej, beliggende lidt vest for Brønden - ved at blive revet ned. Huset har stået tomt i årevis, og en overgang blev det nærmest brugt som losseplads. Også et hus over for Badskær Kirke på Aalborgvej ved Dybvad er blevet revet ned. Frederikshavn Kommune oplyser, at der per 1. januar 2018 i alt er blevet revet 60 bygninger ned.

Et af kravene for at komme i betragtning til en nedrivning er i øvrigt, at huset skal være beliggende i et landområde eller i en by med under 3000 indbyggere.

Her - over for Badskær Kirke - kan man igen nyde landskabet i området, efter en nedrivning af et faldefærdigt hus.