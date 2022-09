Nu bør alle kunne regne ud, hvad de får i tilskud fra kommunen

FREDERIKSHAVN:Selvejende institutioner som idrætshaller, fritidscentre og ridehaller får fremover tilskud efter en fast model i Frederikshavn Kommune. Tidligere blev tilskuddene fordelt efter forskellige parametre, som var sværere at gennemskue.

Politikerne i Frederikshavn Kommune har løbende diskuteret, hvordan man skal fordele tilskuddene til selvejende institutioner som idrætshaller, svømmehaller, fritidscentre og ridehaller.

Men i dialog med de selvejende institutioner har Kultur- og Fritidsudvalget nu fundet en løsning, der er baseret på en fast model. Det betyder, at der fremover ikke vil være tvivl om, hvilke tilskud de forskellige selvejende institutioner i kommunen skal have.

- Det skal være lettere for institutionerne at gennemskue, hvorfor de får det tilskud, de får. Den her model giver dem budgetsikkerhed. Det har været en gordisk knude, men nu har vi fundet en løsning, og det er vi meget tilfredse med i udvalget, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Laigaard(K).

Udvalgsmedlemmer enige

Kultur- og Fritidsudvalget er nu blevet enige om et forslag til fordeling af tilskuddene.

- Det har fyldt meget gennem flere år, det her med tilskuddene til de selvejende institutioner. Men nu er vi blevet enige om en model, og det er jeg overordentligt tilfreds med. Nu kan vi se fremad, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Kurt Kirkedal Jensen (S).

Og at se fremad er også en opgave, der ligger i den nye model. Udvalget vil nemlig løbende vurdere, om der er behov for at rette den til.

- Modellen giver en mere klar forventningsafstemning mellem kommune og institution. Men i det kommende år skal vi se på, om der er behov for justeringer, så midlerne fordeles med hensyn til aktivitetsniveauet i de selvejende institutioner. Komplekse opgaver som den her tager tid at komme i mål med, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Lone Haugaard (V).

Inddelt i syv niveauer

De selvejende institutioner dækker over idrætshaller, svømmehaller, fritidscentre og ridehaller fordelt i hele kommunen. De får nu tilskud efter en model, der er fast defineret.

Modellen er inddelt i syv niveauer, og hvert niveau udløser et tilskud af forskellig størrelse. De selvejende institutioner placeres i et af de syv niveauer alt efter, hvor store krav og forventninger kommunen har til institutionerne. Der er for eksempel forskel på, om institutionen afholder store internationale arrangementer, eller om det blot er lokale stævner. Og det udløser større og mindre tilskud.