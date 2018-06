Nu er dele-cykler kommet til Aalborg

AALBORG: Mon ikke de fleste har prøvet at stå i en større by - måske endda langt hjemmefra og ønske sig en cykel at komme rundt på.

Den mulighed er nu en realitet i Aalborg, hvor et koncept, der går ud på at dele cykler, er kommet godt fra start.

Firmaet Donkey Republic, der står bag cyklerne, og deres koncept kendes allerede i København og flere europæiske byer - og nu altså også i Aalborg, hvor en række cykler står til disposition.

Helt enkelt går det ud på, at man henter app’en ved at søge på ’donkey republic’ i app store eller på www.donkey.bike.

Læs hele historien på Aalborg:nu