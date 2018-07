Nu er der gange i hele byens fest: De frivillige holder ikke ferie

DRONNINGLUND: I et helt år arbejder frivillige i Dronninglund på årets højdepunkt, Dronninglund Cup - og mens håndboldstævnet står på, rejser man ikke væk.

I stedet bruger mange en uges ferie på at arbejde som frivillig.

- Vi skal ikke prøve at lægge ferie - uge 28 det er cup-uge, påpeger Tina Præsius.

- Den er hellig, tilføjer Kirsten Pedersen med et grin.

Dronninglund Cup 2018.Foto: Lars Pauli

Alle er vokset op med cuppen

Begge arbejder som frivillige i køkkenet, hvor de laver mad til de lokale spillere fra Dronninglund Håndbold. Deres børn "arbejder" ude på banerne, hvor de spiller for det lokale håndboldhold.

- Cuppen betyder så meget for os. De fleste er jo vokset op med cuppen, og mange, som er flyttet fra byen, kommer hjem bare for at hjælpe til i løbet af uge, fortæller Tina Præsius.

- Nogle af de unge drenge, som ikke længere spiller håndbold til daglig, laver et hold op til cuppen, bare for at være med. Det er jo en uge med masser af glade mennesker, og de unge skaber nye venskaber på kryds og tværs af nationaliteter, tilføjer Kirsten Pedersen.

De frivillige får ”cuppoint” som betaling. Pointene kan bruges til arrangementer, klubtøj og bolde hos den lokale håndboldklub.

Det forsøder hverdagen

Det traditionsrige håndboldstævne betyder rigtig meget for byens knap 3500 borgere, og flere hundrede frivillige hjælper til, for at turneringen med de mange udenlandske deltagere glider som smurt i olie.

- Det er superfedt, at man kan være med til at give de unge en god cup. Det er det hele værd, understreger Kirsten Pedersen.

- Uden Dronninglund Cup ville vores spillere ikke have det nær så godt, som de har. Overskuddet går til vores medlemmer, så vi kan lave udflugter, deltage i turneringer, der er gratis fællesspisning, frugtordning og meget mere. På den måde har flere råd til at være med. Det er dét, der driver én som frivillig - og så elsker jeg håndbold, smiler Chakkrit Khunburan, bestyrelsesmedlem i Dronninglund Håndbold.

Overskuddet plejer at ligge omkring 600.000-800.000 kr.

Chakkrit Khunburan står selv og rører i gryderne i Burgerteltet i uge 28.