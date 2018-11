Nu er det godnat til bussernes tillæg og sms-billetter

NORDJYLLAND: Er du typen, der tager natbussen hjem fra julefrokosten eller en våd tur i Aalborgs natteliv, så har du fremover råd til at købe en ekstra øl uden at bruge flere penge på byturen.

Nordjyllands Trafikselskab - NT - har nemlig valgt at vinke farvel til tillægget i natbusserne. Et tillæg, der langt fra bliver betalt af alle.

- Da vi introducerede rejsekortet, valgte vi samtidig, at rejsekortkunder ikke skal betale nattillæg. Det manglende nattillæg var en del af en prisstruktur, der tilsammen udgjorde et stort incitament for nordjyderne til at anskaffe sig et rejsekort. Og det er lykkedes. I dag har mere end 120.000 nordjyder over 12 år et rejsekort, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg NT, i en pressemeddelelse.

Billetsystemet gør det vanskeligt for chaufførerne at udstede billetter, da de oplever at skulle forskelsbehandle kunderne.

- Et andet vigtigt argument for at afskaffe nattillægget er, at en meget stor del af vores lejlighedsvise kunder ofte møder den kollektive trafik første gang, når de tager natbussen hjem. Det er vigtigt for os, at vores kunder får en positiv oplevelse, og det inkluderer også prisen. Med afskaffelsen af tillægget vil vores lejlighedsvise kunder opleve, at det er billigere at benytte den kollektive trafik, end de troede, og dermed er der en god chance for, at de vender tilbage, siger Mette Henriksen.

Afskaffer sms-biletter

Samtidig med, at NT dropper nattillægget, har man også valgt, at kunderne ikke længere kan købe billet via sms, hvilket har været en mulighed siden 2010.

Lanceringen af sms-billetten var begrundet i, at NT ønskede at fjerne kontanterne fra bussen.

NT har siden introduceret en webshop og en billet-app. 30.000 har downloadet app’en, og sammenlagt bliver der solgt for små 500.000 kroner om måneden via webshop og app. Så selvom sms-billetten har været populær, forventer NT ikke, at den bliver savnet, da der findes alternativer.

- Der findes i dag så gode alternativer til sms-billetten, at der ikke længere er noget fornuftigt rationale i at fortsætte med at sælge sms-billetterne. Vi har kontaktet vores sms-kunder og meddelt dem, at det ikke længere er muligt at købe billetten fra 11. november og henvist dem til NTbillet.dk og billet­app’en, siger Mette Henriksen i pressemeddelelsen.