Nu er det gratis at bruge internationale betalingskort

Går du rundt med et mastercard eller et andet dansk udstedt udenlandsk betalingskort i din tegnebog, så er det netop blevet billigere at bruge i en række butikker.



Ved årsskiftet er nye EU-regler nemlig trådt i kraft, som forbyder fysiske butikker og internetforretninger at sende gebyret for at bruge et betalingskort direkte videre til dig.



Derfor skal du for eksempel ikke længere betale 0,75 procent i gebyr, når du bruger et mastercard i Føtex.



Det er Føtex selv, der fremover skal betale gebyret.



Og når de internationale betalingskort dermed bliver billigere for os at bruge, er det oplagt at undersøge, om du kan få bonusser, forsikringer, kreditter eller rabatter ved at bruge et andet betalingskort end dankortet, siger forsker i erhvervsøkonomi og handel ved Aalborg Universitet Lars Krull.



- Hvis jeg havde et mastercard, ville jeg begynde at bruge det så meget som muligt. Dels fordi der ofte følger eksempelvis forsikringer eller garantier med betalingskortet, men også fordi man får stillet op til en måneds likviditet til rådighed, siger han.



Internationale dansk udstedte debetkort har de senere år haft en markant fremgang herhjemme, viser tal fra Nationalbanken, men visadankort er stadig det mest udbredte betalingskort i Danmark.



I øjeblikket er der 5,5 millioner dankort og visadankort i omløb, og den massive opbakning gør driften billig.



Netop derfor er det en dårlig idé at vende dankortet ryggen, mener vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.



- Butikkerne betaler mere end ti gange så meget i gebyr, når vi bruger internationale betalingskort som mastercard og visa, end når vi bruger dankortet, siger han og fortsætter:



- Så hvis alle danskere begynder at bruge de internationale kort, frygter jeg, at butikkerne vil hæve prisen på deres varer for at kompensere for den øgede omkostning, og dermed havner en del af regningen alligevel hos forbrugerne, siger han.



Vagn Jelsøe synes, det er fint at bruge et mastercard i udlandet, eller når du skal købe en flybillet, fordi du kan hæve et større beløb og typisk få en rejseforsikring gennem kortet.



- Men de frynsegoder får du jo ikke noget ud af ved at bruge et mastercard til dit hverdagsindkøb i supermarkedet, siger han.



- Så jeg synes den kloge forbruger skal bruge mastercardet der, hvor de får nogle særlige fordele ud af det, og i alle andre tilfælde bruge dankortet, for det er det bedste for os allesammen, siger han.



Det er Lars Krull fra Aalborg Universitet uenig i.



- Jeg synes ikke, vi forbrugere hele tiden skal overveje, hvad der er bedst for helheden, men derimod, hvad der er bedst for os selv, siger han.



I modsætning til Vagn Jelsøe tror Lars Krull ikke på, at varerne nødvendigvis bliver dyrere, hvis vi begynder at bruge de internationale kort.



- Jeg tror, butikkerne automatisk vil begynde at forhandle de dyre gebyrer på kortene ned i pris, fordi de kan se, at kunderne efterspørger den betalingsform, siger Lars Krull.



Vagn Jelsøe indvender over for det argument, at butikkerne vil have svært ved at forhandle gebyrerne ned, fordi det er forbrugerne og ikke butikkerne, der vælger, hvilket kort de vil betale med.



Fakta: De nye regler



- De nye regler gælder for dansk udstedte betalingskort til private.



- Har du for eksempel et firmaregistreret kreditkort, vil du derfor fortsat kunne opleve at blive afkrævet kortgebyrer.



- Der er i dag 4,3 millioner internationale debet- og kreditkort i omløb herhjemme mod 5,5 millioner dankort.



Kilde: Finans.dk.