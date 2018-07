Nu er det snart slut med simkort i telefonen

DANMARK: Det er snart slut med de små simkort, som siden mobiltelefonernes folkelige gennembrud for lidt mere end 25 år siden, har været en fast del af det at have et abonnement.

Det forudsiger privatkundedirektør hos teleselskabet 3, David Elsass, der er overbevist om, at simkortene inden for kort tid vil blive afløst af såkaldt eSim.

Det er groft sagt et lille computerprogram i ens smartphone, som sørger for alt det, man i dag bruger simkortet til.

- På et eller andet tidspunkt i nær fremtid vil alt være eSim, siger David Elsass, hvis selskab var det første til at introducere eSim på det danske marked.

Det skete, da man tidligere i år lancerede den nyeste generation af Apples smartwatch AppleWatch, der i modsætning til de tidligere versioner kan hente data fra nettet uden at være forbundet til en smartphone.

Det kan uret, fordi ens dataabonnement i stedet styres af et eSim.

Samsungs smartwatch Samsung Gear 3 kan også bruge eSim, men det virker endnu ikke hos nogen af de danske operatører.

Ifølge David Elsass vil vi den kommende tid se mange flere produkter, der vil benytte eSim-teknologien.

- Det gælder både smartphones og andre dingenoter. En af fordelene er, at man kan lave designet endnu tyndere, når man ikke behøver at gøre plads til et simkort.

Øget konkurrence i telebranchen

David Elsass tror, at der måske allerede næste år vil komme smartphones på markedet, som ikke behøver simkort for at være på nettet. Han understreger dog, at han ikke har konkret viden om, at den slags telefoner er på vej.

- Men det kommer til at ske, for det er meget smartere end almindelige simkort, siger han.

Den nye teknologi har eksisteret et stykke tid, men ifølge kritikere har telebranchen selv været med til at undertrykke udbredelsen.

Det skyldes formentligt, at det med et eSim vil være væsentligt lettere at hoppe fra det ene teleselskab til det andet.

Dermed risikerer teleselskaberne at blive udsat for en endnu hårdere konkurrence. Den risiko bekymrer dog ikke David Elsass.

- Vi er ikke de største, så vi er kun glade for en udvikling, som gør det lettere at skifte selskab, siger han.

Teleselskabet 3 er i dag den fjerdestørste spiller på det danske mobilmarked efter TDC, Telenor og Telia.

/ritzau/