Nu er de truede arters fristeder blevet kortlagt

De mest artsrige skove og naturområder på de statslige arealer i Danmark er nu blevet kortlagt.

Tisvilde Hegn i Nordsjælland topper listen med 192 truede arter. Dernæst følger Klinteskoven ved Møns Klint, Gribskov, Jægersborg Dyrehave, Almindingen på Bornholm og Mols Bjerge i Østjylland.

- De statslige naturområder med flest registrerede truede arter hænger ikke så overraskende sammen med steder, hvor naturen har fået plads, siger Erik Buchwald, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen.

- Alle steder har deres egne specialiteter. Fra Møns blomsterrigdom over sommerfugle i Mols Bjerge til Jægersborg Dyrehaves ældgamle træer, der er guf for biller og svampe.

- De er alle et besøg værd - for både biologinørderne og den almindelige skovgæst, siger Erik Buchwald.

Som led i en ph.d.-afhandling om emnet har han gennemgået 22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, flyve og gå på de statslige arealer.

- Omdrejningspunktet for hele projektet har været at finde ud af, hvor og hvordan man i Danmark kan gøre en effektiv indsats for at forhindre tabet af forskellige arter på statens skov- og naturområder, siger Erik Buchwald.

Den viden skal man gøre brug af, når der de kommende år skal udlægges yderligere 10.000 hektar skov og natur, hvor produktionen af træ helt droppes.

- Det er selvfølgelig skidt, at det går ned ad bakke med nogle af arterne. Men omvendt viser det også, at når man gør en målrettet indsats, så kan vi vende udviklingen, siger Erik Buchwald.

Han henviser til, at det er lykkedes at vende udviklingen, når det gælder de store fugle som ørne og traner, der igen er i fremgang.

- Nu gør vi så det samme med arter, der ikke er så - om jeg så må sige - tydelige, eksempelvis insekter og svampe. Men de er jo vigtige for helheden, siger han.

Analysen tager udgangspunkt i en opgørelse over truede arter, som Danmark og 191 andre lande har forpligtet sig til at gøre en særlig indsats for at beskytte.

Der er op mod 2000 truede arter i Danmark, og målet er at sikre dem mod udryddelse inden år 2020.

/ritzau/