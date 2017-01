AALBORG: En 29-årig mand fra en mindre by i Vendsyssel er lørdag blevet varetægtsfængslet for at være i besiddelse af dopingstoffer.

Det oplyser anklager Ingrid Munk Hansen, Nordjyllands Politi.

Dermed er tre mænd varetægtsfængslet i sagen, der handler om besiddelse af dopingstoffer under skærpede omstændigheder. Flere medgerningsmænd menes at være på fri fod.

Den 29-årige er sigtet for at være i besiddelse af mindst 110.000 enheder af dopingstof.

Han nægtede sig skyldig, da han lørdag var i grundlovsforhør i Retten i Aalborg, oplyser anklageren.

Ikke desto mindre fandt dommeren mistanken mod ham tilstrækkeligt velbegrundet til at varetægtsfængsle ham indtil 18. januar.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er begrænset med oplysninger om, hvad mandens dopingkriminalitet går ud på.

Anklageren havde bedt om dørlukning, fordi der kan være medgerningsmænd på fri fod.

- Vi går ud fra, at der er flere involverede i sagen, siger Ingrid Munk Hansen.

I forvejen er to mænd allerede varetægtsfængslet i sagen, hvor politiet ifølge nordjyske.dk har beslaglagt 110.000 dopingenheder.

Den 21. december blev en 34-årig mand fra Pandrup anholdt og varetægtsfængslet.

Torsdag anholdt politiet endnu en mand. Der er tale om en 33-årig mand fra Brønderslev, som fredag blev varetægtsfængslet.

Begge nægter sig skyldige. Den 33-årige kærede ifølge netavisen fængslingskendelsen til landsretten.

I sager om grov dopingkriminalitet åbner straffelovens paragraf 191a for straffe helt op til seks års fængsel.

