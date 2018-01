Nu får du snart klip for at bruge telefonen i bilen

KØBENHAVN: Ringer mobiltelefonen, eller skal du lige svare på en sms, mens du kører bil, så vil du i fremtiden få et klip i kørekortet, hvis det bliver opdaget. Det skriver DR Nyheder.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at skærpe både regler og straf for at bruge mobiltelefon eller andet udstyr under kørslen.

Fremover skal det koste et klip i kørekortet og en bøde på 1.500 kroner. I dag er straffen for at bruge håndholdt mobiltelefon i bilen blot en bøde på 1.500 kroner.

- Det er en stor og effektiv strafskærpelse. Det er min klare fornemmelse, at folk har en større respekt for det der klip i kørekortet. For de ved, at hvis man får tre klip, så risikerer man altså at miste sit kørekort, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til DR Nyheder.

Hvis man får tre klip i kørekortet indenfor tre år, får man frakendt kørekortet betinget og skal op til en ny teori- og køreprøve. Det vil med de nye regler stadig være tilladt at tale i håndfri mobiltelefon under kørslen.

Dansk Folkeparti støtter regeringens forslag. Dermed er der på forhånd sikret flertal for lovforslaget, som transportministeren fremsætter til efteråret.