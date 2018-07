Nu får foreningerne ens vilkår for tilskud

FREDERIKSHAVN: Når du sender dit barn til fodbold eller selv tager til tennis, sker det oftest i en forening. Cirka 170 foreninger i Frederikshavn Kommune får tilskud til folkeoplysende aktiviteter, herunder idræt. Nye regler gør det lettere at få tilskud, og pengene fordeles på ens vilkår.

Den nye ordning øger støtten til børn- og ungeaktiviteter. Samtidig lempes 25-års-reglen, der hidtil har medført en modregning i lokaletilskuddet for hvert medlem over 24 år.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den nye folkeoplysningsordning er blevet til efter en høring blandt de eksisterende foreninger, og i et samarbejde mellem paraplyorganisationerne og politikerne. Ordningen fremlægges i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august, herefter skal vedtages i udvalget og byrådet. Der er dialogmøde med foreningerne om den nye ordning den 27. august.

Hovedlinjerne i ordningen er:

Flere midler til aktivitet, særligt blandt børn og unge

25-års-reglen lempes

Tilskud til frivillige og til uddannelse bevares

Der etableres tre nye puljer til hhv. transport, talent og visioner

Alle særordninger opsiges og alle foreninger "normaliseres", så de får tilskud på samme vilkår. Det betyder bl.a. at kommercielle og folkeoplysende aktiviteter skal skilles ad.

- Nogle får mindre og nogle får mere end før i tilskud, men sådan vil det være, når man stiller alle lige og gør op med særordninger. Det er glædeligt, at der er enighed om en overgangsordning, så alle kan tilpasse sig de nye betingelser for tilskud, siger Bjarne Kvist (S), næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget har lyttet

- Det tegner godt for fremtiden for det frivillige folkeoplysende arbejde i Frederikshavn Kommune. Med den nye ordning får vi løst mange af problemerne fra den gamle ordning. Jeg er meget glad for, at foreningernes høringssvar og paraplyorganisationernes synpunkter i den grad er blevet inddraget. Dette har bestemt ikke været en "skin-høring, siger Anders Broholm (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Den nye tilskudsordning er omkostningsneutral, da der er fjernet en masse særordninger, så alle nu får tilskud på samme vilkår. Det betyder blandt andet, at foreninger med både kommercielle og folkeoplysende aktiviteter skal skilles ad.

Penge til børn og voksne Med den nye ordning er der lagt op til flere midler til aktiviteter, der retter sig mod børn og unge. Det glæder Frederikshavn Ungdomsfællesråd (FUF).

- Det er yderst positivt, at aktivitet blandt børn og unge fremover opprioriteres og støttes mere end dobbelt så meget som tidligere - og at støtteordningen gøres administrativt lettere, siger Henrik Carlsen, formand for FUF.

Tommy Thomsen, der er formand for Idrætssamvirke, er meget tilfreds med lempelsen af 25-års-reglen.

- Idrætssamvirket glæder sig over, at vi nu efter mange års tilløb får lavet en tilskudsordning, der gør op med forskelsbehandlingen af foreningslivet. Og hvor toppen bliver taget af de værste virkninger af 25-års-reglen, siger Tommy Thomsen.

Han er også tilfreds med etableringen af tre puljer til henholdsvis visioner, transport og talentudvikling.

- Arbejdet med talentudvikling kræver flere resurser, hvorfor vi ser den nye Talentpulje som en mulighed for foreninger med de højst rangerende udøvere for at søge dækning for nogle af deres ekstraordinære omkostninger, siger formanden for Idrætssamvirket.

Formanden for Folkeoplysningudvalget, Steen Jensen, er tilfreds med, hvor stor indflydelse høringssvarene har haft på den nye folkeoplysningsordning. Han er også meget tilfreds med prioriteterne.

- Jeg glædes over, at aktivitetstimetallet i den nye ordning nærmest fordobles og får førsteprioritet, og at der også fremover kan udbetales til sociale aktiviteter, siger formand Steen Jensen.