Nyansatte får fremover betalt ferie det første år

HELE LANDET: Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF indgået en aftale om en ny ferielov.

Den sikrer først og fremmest, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Aftalen tager direkte afsæt i det forslag, arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i slutningen af august overleverede til regeringen.

Den betyder, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler deres ferie på samme tid. I dag optjenes ferien i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra 1. maj året efter.

Dermed kan nyansatte i dag risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de kan gå på ferie med løn.

- Alle mennesker, der arbejder, har indimellem brug for at lade op og holde ferie, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der ikke er bleg for at kalde aftalen historisk:

- Vi sikrer, at man optjener ret til feriepenge allerede fra første dag på arbejdsmarkedet. Dermed løser vi det problem, mange nyansatte har haft, hvor de har skullet vente i over et år på at kunne få feriepenge.

- Samtidig sikrer vi, at vi ikke oparbejder penge, for det bliver langt lettere at udbetale feriepenge, som før har samlet sig i Arbejdsmarkedets Feriefond, siger ministeren.

Den nye ferielov betyder, at Arbejdsmarkedets Feriefond vil få betydeligt færre indtægter fra uhævede feriemidler, idet flere borgere vil få deres optjente ferie udbetalt.

Den uhævede feriebetaling, der fremover stadig vil tilfalde fonden, skal primært anvendes til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Troels Lund Poulsen hæfter sig samtidig ved, at den nye ferielov udspringer direkte af anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter:

- Det viser, at arbejdsmarkedets parter er dybt ansvarlige. Denne uge har virkelig været en sejr for den danske model. Først en trepartsaftale og nu en ferielov, som et bredt flertal i Folketinget takker for.

Den nye ferielov træder i kraft fra 1. september 2020. Det giver tid til at indrette de kollektive overenskomster efter de nye regler.

I mellemtiden laves en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

/ritzau/