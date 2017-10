Nu får nyansatte betalt ferie det første år

KØBENHAVN: Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF indgået en aftale om en ny ferielov.

Den sikrer først og fremmest, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Aftalen tager direkte afsæt i det forslag, arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i slutningen af august overleverede til regeringen.

Den betyder, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler deres ferie på samme tid. I dag optjenes ferien i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra 1. maj året efter.

Dermed kan nyansatte i dag risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de kan gå på ferie med løn.

- Alle mennesker, der arbejder, har indimellem brug for at lade op og holde ferie.

- Det glæder mig derfor meget, at det på kort tid er lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som sikrer, at nyansatte nu også kan holde betalt ferie, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig samtidig ved, at den nye ferielov udspringer direkte af anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter:

- Det viser, at der er respekt for den danske model og de løsninger, arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab leverer.

Den nye ferielov træder i kraft fra 1. september 2020. Det giver tid til at indrette de kollektive overenskomster efter de nye regler.

I mellemtiden laves en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

