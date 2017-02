AALBORG: Budolfi Plads i hjertet af Aalborg skal omdannes til et imødekommende bymiljø og blive en destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn plads, der medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres oven på en offentlig tilgængelig p-kælder, og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv.

Startskud 1. marts 2017

Omdannelsen af Budolfi Plads går i gang 1. marts 2017, og det er NCC (på vegne af et konsortium bestående af NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II Aps), der varetager selve omdannelsen af pladsen.

Umiddelbart inden omdannelsen skydes i gang, indhegnes pladsen af et byggehegn - imidlertid vil der gå noget tid, før man udefra vil kunne se, at arbejdet er gået i gang. Det første der skal ske er nemlig en såkaldt miljøsanering af Budolfi Hus samt etablering af byggepladsen. Efter et par måneder med miljøsanering, hvor forurenede materialer fjernes, påbegyndes den tunge nedbrydning og bortkørsel af nedrivningsmateriel.

Midlertidigt P-stop

I forbindelse med nedbrydning af eksisterende bebyggelse og opførelse af nyt nedlægges p-pladserne på Budolfi Plads midlertidigt. Sidste dag med parkering på Budolfi Plads bliver således tirsdag 28. februar.

Når Budolfi Plads er færdigomdannet, bliver der igen mulighed for at parkere i området, idet der etableres et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg under det nye byrum på Budolfi Plads.

Alternative p-muligheder

Med den midlertidige nedlæggelse af p-pladserne på Budolfi Plads, bliver det nødvendigt for bilisterne i midtbyen at søge alternative p-muligheder. Mulighederne er skitseret på kortbilaget, der er tilknyttet denne artikel.