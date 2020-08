Nu fraråder Danmark rejser til Frankrig og Kroatien

KØBENHAVN:Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Frankrig og Kroatien, som de seneste uger har oplevet et stigende antal smittede med coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag eftermiddag.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Den grænse har både Kroatien og Frankrig passeret med henholdsvis 34 og 33.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Begge lande er populære rejsemål for danske turister, siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

- Der er kommet en del rejser i gang til Kroatien, så det betyder meget for rejsebranchen, fordi vi arrangerer en del rejser dertil.

- Frankrig er lidt anderledes, fordi det er andet end bare ferierejser, så det betyder meget, at det nu bliver et lukket land, siger Lars Thykier med henvisning til, at Frankrig er vært for mange forretningsrejsende.

Rejsebranchen har efterspurgt, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdeles regionalt, så et udbrud i et område ikke forhindrer, at man kan rejse til et andet område i det pågældende land.

Lars Thykier er bekymret for, at for hyppige opdateringer i rejsevejledningerne kan føre til, at folk udskyder deres rejseplaner, indtil vejledningerne er mere stabile.

Ud over antallet af smittede kigger myndighederne på testniveauet, herunder hvor stor en andel der testes positive.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Til gengæld fraråder de danske myndigheder ikke længere rejser til Bulgarien, hvilket man ellers har gjort de seneste fire uger.

Det åbner for rejsemål som Sunny Beach og Golden Sands, der er populære blandt festglade unge.

Hvis et land igen skal åbnes for rejser, skal antallet af smittede være under 20 om ugen per 100.000 indbyggere.

Bulgarien har været under det tal allerede i sidste uge, men opfyldte da ikke Danmarks kriterier for test. I de tilfælde har danske myndigheder en sikkerhedsmargin, hvor man ganger antallet af smittede i landet med 1,5.

Det skal tage højde for, at der vurderes at være flere smittede i et land, end de officielle tal viser.

Antallet af smittede i Bulgarien er den seneste uge faldet til omkring 12 per 100.000 indbyggere om ugen ifølge ECDC.

Samtidig lever landet nu også op til testkriteriet.

