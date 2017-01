NORDJYLLAND: Formanden for det nordjyske regionsråd, Ulla Astman (S) vil være formand for Danske Regioner.

Den nuværende, partifællen Bent Hansen, stopper, når valgperioden løber ud til nytår.

Ulla Astman bliver den tredje kandidat. Foruden formanden for Region Syddanmark Stephanie Lohse (V) stiller Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden, også op. Altså to socialdemokrater.

For mindre end to uger siden ville Ulla Astman ikke udtale sig om sine muligheder i kampen. Det vil hun nu:

- Jeg betragter mig som en holdspiller, men da der allerede er flere på dansegulvet, vil jeg ikke være bænkevarmer.

Bent Hansens beslutning kom "overraskende for os alle", forklarer Ulla Astman.

Hun har været formand for det nordjyske regionsråd siden 2007 og sad før da i en årrække i amtsrådet. I alle årene som formand for regionen har hun været formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

- Jeg har 10 års gode erfaringer som ballast, et godt kendskab til regionerne og har opbygget en lang række kontakter. Samtidig har jeg mange ideer til fortsat udvikling af vores organisation, og jeg har erfaringer fra det nordjyske med at bygge bro til kommunerne. Vi skal have dækket de sidste skyttegrave efter den mislykkede fusion mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, siger Ulla Astman.

Danske Regioner vælger ny formand kort efter næste nytår.