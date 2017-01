HELE LANDET: Et nyt blæsevejr har kurs mod Danmark, og det kan onsdag byde på vindstød af stormstyrke ved den jyske vestkyst.

Det oplyser DMI.

- Det er et lidt hidsigt frontsystem, der skal passere landet, siger vagthavende meteorolog Mogens Rønnebæk, DMI.

Blæsevejret kommer dog ikke på højde med stormen Urd, der ramte landet mellem jul og nytår.

Der ventes heller ikke problemer med stormflod som i sidste uge.

- Det kan give forhøjet vandstand ved Vadehavet, Vestkysten og Limfjorden. Men det er ikke noget, der skulle give anledning til alvorlige problemer, siger Mogens Rønnebæk.

Se her, hvor blæsten rammer.

Blæsevejret kan derimod blive et problem for biltrafikken over Storebælt og Øresund.

- Vinden kommer onsdag formiddag fra syd, og det vil sige, at det blæser lige på tværs af broerne, siger Mogens Rønnebæk.

Der er tale om en hård kuling, der potentielt kan lukke broerne, forklarer meteorologen.

Onsdag eftermiddag går vinden så over i vest, og så er det beboerne ved den jyske vestkyst, der er mest udsat.

Det kraftige blæsevejr, der kan byde på vindstød af stormstyrke, varer ved onsdag aften og natten til torsdag.

/ritzau/