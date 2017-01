BILER: Hvorfor ikke købe din bil med et totalabonnement, hvor du betaler en fast ydelse for alt - inklusiv service, forsikring og ejerafgift - og kan skifte bil hver tredje måned? Det spørgsmål er der nu en stribe firmaer, som stiller.

De rammer et hul i markedet og udfordrer den klassiske privatleasing.

Senest har bilabonnement.dk meldt sig på banen. Her kan du f. eks. få en Peugeot 208 Active 1,6 BlueHDi 100 på abonnement med det hele til en udbetaling på 0 kr. og 2.995 kr. per måned.

Det er Interdan, som importerer Peugeot og Citroën, der står bag konceptet. Hos Peugeot, der er meget aktive inden privatleasing, koster en næsten tilsvarende Peugeot 208 2.195 kr. per måned med en udbetaling på 4.995 kr. Så der er mere fleksibilitet ved bilabonnementet, selv om der kan være forskel på betingelser og specifikationerne. Således er der klimaanlæg med i visse leasingmodeller, hvor prisen er for 15.000 km årligt, mens den er for 20.000 km ved Bilabonnement.dk. Km-tal afhænger her af modellen.

I tidens ånd

Fleksibiliteten er vigtig, mener Peter True, direktør for Bilabonnement.dk.

- Den korte bindingsperiode og muligheden for at kunne op- eller nedgradere bilstørrelsen appellerer til mange. Det er i tidens ånd, og noget, vi ser andre steder bl.a inden for abonnenter til mobiltelefoner, siger Peter True.

Det er i første omgang biler fra PSA, som er med, men Peter True vil gerne udvide med flere mærker. Et tilsvarende koncept findes hos Simply Go, der er ejet af Nic Christiansen Gruppen, som bl.a. importerer Hyundai og Jaguar/Landrover. Her er det i første omgang Hyundai og Mazda-modeller, som er med på listen.

Audi-importøren står bag det mere luksuriøse Audi Select, hvor man over 12 måneder vælger to Audi-biler eller endda skifter den ene ud med en Ducati-motorcykel.

Nye muligheder

Det koster her 8.000 kr. per måned for alt inklusive - også vinterhjul - over 12 måneder at have en Audi A4 Sport 2,0 TFSI med 190 hk i vinterhalvåret og en A3 Sport Cabriolet 1,4 TFSi med 150 hk om sommeren, mens prisen er 13.000 kr. for en A6 Allroad Quattro 3,0 TDI med 218 hk de første seks måneder og en Q5 2,0 TDI med 150 hk de næste.

- Vi ser det både som et skridt mod fremtidig mobilitet og som en mulighed for, at kunden kan prøve spændende biler i en kort periode uden risiko. Så man kan prøve nogle biler i 12 måneder, man ellers ikke normalt ville købe eller lease i en længere periode, siger Lars Kornelius, direktør for Audi Danmark.

Hos FDM har forbrugerøkonom Allan Skytte Christensen, ikke nogen forbehold for de nye abonnementsordninger.

- Det kan være en god løsning for de, der skal bruge en bil i mindre end et år. Men man skal selvfølgelig læse kontrakterne grundigt, så man ikke får ekstraregninger, hver gang bilen skal afleveres, siger Allan Skytte Christensen, der peger på, at der kan være afleveringsgebyr eller regninger for skrammer og skader.