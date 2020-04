Nu kan du igen hente mad hos Sunset i Aalborg

AALBORG:Drømmer du om en brioche-burger med fritter, så bliver mulighederne endnu større fra i morgen.

Efter at have været lukket i lidt over en måned, genåbner Sunset Boulevard i Kennedy Arkaden nemlig for salg af takeaway fra fredag 17. april, skriver kæden i en pressemeddelelse.

Det betyder, at man igen kan bestille og hente mad hos den danskejede fastfoodkædes afdeling i arkaden. Du skal dog tage maden med dig - for det er fortsat ikke muligt at spise i selve restauranten.

- Vi har oplevet en stor stigning i vores takeaway-salg i de restauranter, som har været åbne den seneste måned. Vi tror på, at det vil være takeaway-salget, vi primært skal leve af det næste lange stykke tid pga. nye forbrugsvaner, og derfor giver det god mening at åbne for flere af de restauranter, som grundet corona har været lukket den sidste måned. Vi håber selvfølgelig, at det bliver taget godt imod, at borgerne i Aalborg igen kan få mulighed for at bestille en frisklavet burger, siger Jens Broch, der er administrerende direktør i kæden.

Man kan både bestille sin mad i restauranten og på Sunset Boulevards hjemmeside.