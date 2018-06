Nu kan du købe kæmpeskov - hvis du har råd

JAMMERBUGT: Hvis skillingerne sidder lidt løst i lommen - og hvis der vel at mærke er nok af dem - så kan man nu blive ejer af Tingskoven, der ligger mellem Brovst og Fjerritslev.

39,5 millioner kroner er udbudsprisen på den store skov, der blandt andet udmærker sig ved at huse en pæn bestand af kronvildt.

Skoven er ejet af Nørlundfonden, der blandt andet også driver Nørlund Gods, et savværk i Rold Skov og sammenlagt driver 2.100 hektar skov og landbrug.

At Tingskoven - der er på 483 hektar - nu sættes til salg forklarer Nørlundfondens bestyrelsesformand Troels Hornemann på følgende måde:

- Vi købte skoven i 1980, og dengang mente vi, at det kunne være interessant for os. På længere sigt vurderede vi, at vi kunne få problemer med at skaffe træ til vores savværk - og den situation er vi ikke i dag, forklarer han.

Der er skønt i Tingskoven på denne tid af året. Vil du have udsigten helt for dig selv, så koster det i omegnen af 40 millioner kroner at købe skoven. Foto: Torben Hansen

Savværk årsag til salg

Ligesom savværket i sin tid var årsag til købet af Tingskoven, så er det nu også grunden til, at skoven skal sælges.

- Der var nogle økonomiske problemer omkring savværket for tre år siden, som gjorde, at vi måtte skyde nogle flere penge i det. Vi havde nogle forfærdelige år fra 2011 til 2015 - men vi fik lavet en turnaround, som virker nu, forklarer Troels Hornemann.

- Nu er vi så i den situation, at vi gerne vil betale de penge tilbage, vi har lånt, og dem kan vi rejse ved at sælge skoven, siger han og tilføjer:

- Så kan man selvfølgelig spørge om, hvorfor det først er nu, vi vil sælge, men det handler om, at vi tror, det er et godt tidspunkt at sælge skoven nu.

De fleste nordjyder kender hovedsageligt Tingskoven fra hovedvejen mellem Thisted og Aabybro. Strækningen er desværre ofte uheldsplaget. Foto: Torben Hansen

Troels Hornemann oplyser dog, at Nørlundfonden forsøgte at sælge den østlige del af Tingskoven i perioden fra 2011 til 2015.

- Dengang var der ikke så meget interesse, men det var dog også kun en mindre del af skoven, som var til salg. Men vi ved fra den mægler, vi har på salget, at der nu er interesse for skoven, siger Troels Hornemann.

Umiddelbart tør bestyrelsesformanden ikke byde på, hvor hurtigt et eventuelt salg kan effektueres.

- Det er svært at vide, hvor hurtigt, det kan gå. Kommer den rette køber med den rette pris, så kan det godt gå hurtigt. Men kommer den rigtige køber ikke, så er det ikke nødvendigvis sådan, at vi skal sælge skoven, fastslår han.

fakta1]