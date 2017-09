Nu kommer der to nye radiokanaler

DANMARK: Når danskere landet over søndag skal indstille deres DAB-radio, så den er klar til formatet DAB+, kan de høre to nye kanaler - den britiske kanal BBC World Service og danske Ekstra Bladet Radio.

Overgangen fra DAB til DAB+ giver på grund af den nye teknologi ellers plads til 12 nye radiokanaler.

- To kanaler er ikke så imponerende, for de har været i gang i lang tid, siger Stig Hartvig Nielsen, der er tidligere medlem af DR’s bestyrelse og tidligere bestyrer af branchemediet radionyt.com.

Den britiske public service-udbyders kanal World Service er allerede frit tilgængelig på internettet og leverer internationale nyheder og en lang række forskellige programmer til hele verden.

Ekstra Bladet Radio er på samme vis en videreførelse af den eksisterende kanal på nettet.

DAB+ er tilgængelig for cirka 90 procent af befolkningen.

- Det dækker kun en del af landet. Det betyder, at hvis du kører bil i visse dele af Vestjylland, så forsvinder signalet. Det er utilfredsstillende, siger Stig Hartvig Nielsen.

Den svenskejede virksomhed Digital Radio Teracom, der bestyrer de 12 ledige radiopladser, er meget tilfreds med, at Ekstra Bladet og BBC ønsker at sende radio til danskerne.

- Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har kunnet få de to aftaler på plads.

- For BBC’s vedkommende understreger det, at en udenlandsk aktør vil ind på det danske marked, at radio som platform er interessant, siger Martin Løbel, direktør for Digital Radio Teracom.

Når DAB skifter til DAB+, bliver mellem 200.000 og 400.000 DAB-radioer ubrugelige, da de ikke kan modtage det nye format.

Står der DAB+ på ens DAB-radio, eller er den købt i 2012 eller senere, kan radioen formentlig modtage DAB+.

Martin Løbel understreger, at man i de kommende måneder regner med at kunne præsentere flere aftaler til de ledige sendepladser, da man er i "realitetsforhandlinger" med mere end ti potentielle udbydere.

- At det ikke har resulteret i mere end de to aftaler indtil videre, er ikke et udtryk for, at de ikke er interesseret. Det er et udtryk for, at det tager tid at udvikle koncepter, siger Martin Løbel.

Martin Løbel siger, at Digital Radio Teracom blandt andet er i dialog med private virksomheder, sportsklubber og interesseorganisationer om at drive radiokanal via DAB+.

