INDLAND: Det er ved at være sidste udkald for rundt regnet 40.000 boligejere, der ikke har betalt ejendomsskat de seneste to år.

Nu sætter Skat nemlig turbo på behandlingen af deres sager, og betaler de ikke, hvad de skylder, i løbet af 2017, kommer deres hjem på tvangsauktion. Det skriver Politiken.

Langt de fleste sager ender dog godt, fordi ejerne i sidste ende finder de penge, der skal til for at betale regningen. Det fortæller Søren Christensen, der underdirektør i Skats inddrivelsesafdeling.

- Men det er klart, at når vi speeder processen op, så vil der være en del flere tvangsauktioner i 2017 end forventet, siger han til Politiken.

Baggrunden er de sager, der har hobet sig op hos skattemyndighederne efter sammenbruddet i det digitale inddrivelsessystem EFI.

Nu skal alle ejendomsskattesager fra 2015 og 2016 lynbehandles, så de bliver endeligt afgjort og afsluttet i løbet af 2017.

Betaler boligejerne ikke, hvad de skylder, er konsekvensen uundgåeligt, at deres boliger bliver sat til salg på en tvangsauktion, oplyser underdirektør Søren Christensen.

Årsagen til Skats lyntjek af de mange tusinde boligsager er den politiske beslutning om at lade landets kommuner overtage ansvaret for at inddrive de skyldige ejendomsskatter, den såkaldte grundskyld, hos deres egne borgere.

Den ordning træder allerede i kraft 1. februar, men kommunerne skal alene tage sig af alle nye sager. De gamle sager skal Skat gøre færdige.

- Den proces starter nu, og vi forventer at have afsluttet alle vore sager løbende inden årets udgang, siger Søren Christensen.

Han vurderer, at det højst er 3000 af de i alt 40.000 boligsager, der vil ende i en egentlig tvangsauktion.

/ritzau/