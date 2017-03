NORDJYLLAND: Spar Nord har indført et nyt gebyr. Siden i onsdags har det kostet 50 kroner at ringe til Spar Nord for at få oplyst saldoen på en konto.

- Det rammer de få svage kunder, typisk ældre, som ikke bruger de elektroniske løsninger, og bankerne burde have råd til en gratis service til denne kundegruppe, siger seniorøkonom Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk til NORDJYSKE Medier.

- Vi vil gerne have vores kunder over på elektroniske løsninger, men det er klart, at der vil være en gruppe af kunder tilbage, som vil blive ramt af dette gebyr, siger pressechef Leif Lind Simonsen fra Spar Nord.

- Fremover vil min mormor, som ikke kan komme ind i jeres hovedkvarter her i byen ved egen hjælp, være tvunget til at betale gebyr, når hun vil være sikker på, at økonomien er i orden, skriver Pernille Høpfner i et åbent brev til Spar Nord.

Til maj indfører en af Spar Nords nordjyske konkurrenter, Jutlander Bank, et tilsvarende gebyr på telefonopkald. Det bliver på 40 kr. per telefonopkald.

