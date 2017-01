Israelsk soldat dømmes for drab på skudsåret palæstinenser

- Det er simpelthen bare prestige, det her, sagde Rasmus Strangholt, da han fik overrakt det dugfriske midlertidige kørekort. Inden da havde han været en tur rundt i Thisted og omegn, foretaget er par parkeringer, overholdt de midlertidige fartbegrænsninger ved vejarbejde, inden turen på 30 minutter bag rattet gik retur mod politigården.

THISTED: Der var stor grund til brede smil, tommel-op og et lille "yes", da Rasmus Strangholt fra Hurup trillede ind på parkeringspladsen foran politigården i Thisted onsdag klokken 9.20. Han kan nemlig nu, som en af de første 17-årige i Danmark fuldt lovligt sætte sig bag rattet.

