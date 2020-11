Nu må du ikke krydse kommunegrænsen i bus flere steder: Se hvad de nye regler betyder

AALBORG:Borgere i syv nordjyske kommuner vågner mandag morgen op til en helt ny virkelighed, når nye restriktioner træder i kraft i jagten på et muteret coronavirus.

Det gælder borgerne i Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø.

Man skal så vidt muligt undlade at krydse kommunegrænsen, med mindre man har et uopsætteligt ærinde eller bestrider et kritisk vigtigt job som for eksempel sygeplejerske eller politibetjent.

Skoleelever fra 5. til 8. klasse skal modtage undervisning hjemme foran skærmen.

Det får også store konsekvenser for den kollektive trafik. Der vil ikke køre tog på tværs af kommunegrænser, eksempelvis mellem Aalborg og Frederikshavn.

Busserne kører fortsat. Det gælder lokale ruter internt i de syv kommuner.

Der er også buslinjer, der kører på tværs af kommunerne. Men kun en bestemt gruppe borgere må krydse kommunegrænserne i busser:

- De eneste, der må krydse kommunegrænserne i bus i de syv berørte kommuner, er skoleelever og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne, hvis de har mødepligt.

Det siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg i Nordjyllands Trafikselskab.

Spørgsmål: Men hvordan vil I sikre, at passagerer, der ikke er skolesøgende, står af, før bussen krydser en kommunegrænse?

- Vi har en masse gode chauffører derude, der meddeler, at nu er det sidste stop før kommunegrænsen.

- Og hvis man ikke er undtaget, så skal man stå af, siger Mette Henriksen.

Der er personale med på de tværgående ruter, som vil håndhæve, at det sker, siger hun.

- Nordjyderne er ret gode til at overholde retningslinjer. Så vi tror jo på, det bliver overholdt.

- Men hvis det viser sig, at vi har en udfordring, så må vi jo kigge på, hvad vi så gør, siger Mette Henriksen.

Restriktionerne gælder frem til 3. december.

Til den tid venter myndighederne at have massetestet 280.000 nordjyder og opsporet og inddæmmet, hvad der måtte være tilbage af den muterede minkvirus.

