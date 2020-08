Nu rettes der op på tingene: Naturen bliver, som den var engang

Snart er den sidste grøftekant væk, og det har ingen betydning for naturen i området, at grøften kastes til, fortæller biolog Anna Gudrum Worm, Nationalpark Thy, som her står mellem den stadig åbne del af grøften og del del, som er kastet til. Om få år vi alle spor af arbejdet være forsvundet, for vegetationen rykker hurtigt ind og dækker sandet.