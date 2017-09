Nu ringer postbuddet til dig

HELE LANDET: Når postbuddet fra PostNord tropper forgæves op på en adresse med en pakke, er det indtil nu endt med en seddel i postkassen om, at modtageren kan hente sin forsendelse på posthuset.

Men som noget nyt skal postbuddet nu ringe pakkemodtageren op og aftale, hvad der skal ske med pakken. Det sker efter stor efterspørgsel fra kunderne. Det fortæller e-handelsrådgiver hos PostNord i Danmark Jørgen Fischer.

- Målet er at give kunderne en bedre service og at få afleveret endnu flere pakker, når postbuddet er ude på ruten, siger Jørgen Fischer.

- Det er vi, kunden og netbutikken interesseret i, tilføjer han.

PostNord har haft en forsøgsordning i København og Vejen, hvor posten har ringet kunderne op, når de ikke åbnede døren på adressen. Det kræver selvfølgelig, at kunderne i første omgang har oplyst deres nummer ved bestillingen af pakken.

Dermed får modtageren selv mulighed for at aftale med postbuddet, om pakken skal stilles et sted på adressen eller tages med på posthuset til senere afhentning.

Og nogle gange viser det sig, at modtageren faktisk er hjemme, men bare ikke lige har hørt dørklokken, men for eksempel er i bad eller i haven, fortæller Jørgen Fischer.

Forsøget har ifølge PostNord resulteret i, at der er blevet udleveret op mod en tredjedel flere pakker i første forsøg i områderne.

Det har været en så stor succes, så ordningen er blevet rullet ud i hele landet hen over sommeren.

Og det sparer tid både for modtageren af pakken.

- I det store hele kræver det bestemt ikke mere tid hos os, fordi vi slipper for den efterfølgende proces med at køre tilbage til posthuset og aflevere dem, siger han.

Nu ligger der et arbejde for PostNord i at kontakte netbutikker, der ikke automatisk sender kundernes telefonnummer videre til PostNord.

Postbuddet ringer til kunder, som ikke er tilmeldt Modtagerflex.

De kunder, der er tilmeldt Modtagerflex, har allerede en aftale om, at posten kan aflevere deres pakker på adressen, uden de er hjemme - for eksempel i carporten.

/ritzau/