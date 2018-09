Nu rykker lastbilerne ind ved Jesperhus

LEGIND: Fredag ruller op mod 500 lastbiler ind på parkeringspladsen ved Jesperhus, hvor chaufførerne mødes til det årlige lastbiltræf. For dem og deres familier er det en weekend med hyggeligt samvær - for ferieparkens gæster en mulighed for at bese de mange store køretøjer.

Arrangørerne, der er firmaet FL Buur fra Vendsyssel i samarbejde med Jesperhus Feriepark, har sat en maksimumgrænse ved 500 lastbiler, og Karina Hornbjerg fra FL Buur forventer, at tallet ender cirka deromkring.

Det er ikke et træf, hvor der er præmier til de flotteste biler.

- Vi lægger vægt på, at det er en familiehyggetur, hvor ægtefælle og børn også kan være med, siger Karina Hornbjerg.

Lastbilchaufførerne og deres familier lægger beslag på alle hytter og campingvogne i ferieparken i den weekend.

Karin Nielsen, Jesperhus Ferieparks tovholder på det store arrangement, opfordrer gæster, der kommer for at besøge ferieparken og se lastbilerne, til at være klar til at betale entrébilletten eller vise sæsonkortet allerede ved indkørslen til parkeringspladsen.

- Vi håber på, at der kommer et sted mellem 8000 og 10.000 gæster i løbet af weekenden, så det gælder om at minimere kødannelse, siger hun.

Karin Nielsen gør også opmærksom på, at der ikke er åbent for besøgende fredag aften, hvor lastbilerne ankommer. Parken og adgangen til de udstillede biler på parkeringspladsen åbner lørdag formiddag, og lastbilerne forlader først stedet søndag midt eftermiddag, så der er mulighed for at se bilerne både lørdag og søndag.