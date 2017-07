Nu sælges huset på under et halvt år

HELE LANDET: En stor del af landets boligsælgere oplever, at handlen bliver lukket ganske hurtigt, når de sætter huset til salg.

I maj måned tog det i gennemsnit under 150 dage at finde en køber i 39 ud af landets 98 kommuner. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 182 dage. Det viser en opgørelse udarbejdet af Boligsiden.dk

De lave salgstider kommer primært sjællænderne til gode. Det gælder i særdeleshed hovedstadens omegnskommuner, som sammen med Københavns Kommune sidder tungt på top 10 over de områder i landet, hvor det lige nu tager kortest tid at sælge.

- Det generelle billede er, at det i resten af landet er i de større provinsbyer, salget bevæger sig hurtigst. Det gælder Aarhus, Aalborg, Odense, Roskilde, Silkeborg, Helsingør og Fredericia, der alle har aktuelle salgstider på under 150 dage.

På sigt er det dog ikke urealistisk, at vi også vil se positive udviklinger i de kommuner, der støder op til for eksempel Aarhus på samme måde, som vi ser i København," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Fald i 54 kommuner

Mens aktiviteten på boligmarkedet er størst på Sjælland, ses imidlertid en bredere, positiv udvikling, hvis man skuer blot nogle år tilbage. Sammenlignet med maj 2010 er salgstiden faldet i hele 54 kommuner. I Ishøj lyder det gennemsnitlige fald på intet mindre end 150 dage, men også Lejre, Hvidovre og Ringsted har oplevet en øget efterspørgsel. Her er salgstiden faldet med henholdsvis 149, 121 og 115 dage.

- Det er altid interessant også at se tingene i et større perspektiv, så udviklingslinjerne bliver tydeligere. I det her tilfælde betyder det, at det bliver tydeliggjort, at også jyske kommuner som Randers, Skanderborg, Syddjurs og Hjørring trækker statistikken i den positive retning, siger Birgit Daetz.

De eneste tre kommuner med nuværende salgstider over 300 dage er Struer, Lolland og Lemvig, hvor det i gennemsnit tager henholdsvis 446, 366 og 355 dage at sælge sit hus. Struer og Lemvig er samtidig de to kommuner, hvor salgstiden målt i dage er steget mest siden maj 2010.

