Nu skal 600.000 danskere have pulsen op

MARIENBORG: Langt flere danskere skal dyrke idræt og motion.

Derfor har regeringen ved et stormøde på Marienborg erklæret, at den vil støtte op om at få et partnerskab på benene med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, og Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) går optimistisk fra mødet, hvor en række ministre, idrætsforeninger, forskere og frivillige fra landets idrætsfællesskaber var samlet.

- Fra vores side er det her et tilsagn om at drive dialogen videre.

- Jeg synes, det har været inspirerende at være med her i dag med så mange gode kræfter og diskutere de muligheder, udfordringer og løsninger, der er, siger Løkke.

Forslag og idéer til hvordan flere tusinde danskere kan blive mere aktive og en del af idrætsfællesskaber, blev diskuteret. Og blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) deltog.

- Jeg tror, at vi kan lykkes, hvis vi arbejder sammen. Vi kan gøre mere, og vi skal gøre mere, siger statsministeren.

DGI og DIF har en målsætning for 2025 om, at 75 procent af danskerne dyrker idræt og 50 procent er med i en idrætsforening. Og den vision bakker regeringen op om.

- Det kræver, at der er 600.000 flere danskere, der kommer ud og bevæger sig. Og det kommer ikke af sig selv.

- Så det, vi har diskuteret her i dag, det er, hvordan gør vi det? Ved at bringe kommuner, fonde, virksomheder og foreningslivet sammen, siger Lars Løkke.

Nu er tiden kommet til at gå fra tanke til handling, lyder det fra DIF’s formand, Niels Nygaard, som var med i dagens diskussion. For han er først for alvor tilfreds, når dagens intentioner bliver omsat til virkelighed.

- Alle de forslag regner vi nu med sammen med regeringen at gøre konkrete.

Idrætsforeningerne DGI og DIF kom med fem konkrete forslag til at give flere danskere sved på panden. Initiativerne skal fremme integration, inklusion og sikre høj beskæftigelse gennem idræt og foreningsliv.

- Vi kom med et forslag om, at man kan få idræt på recept i stedet for at spise piller. På den måde kan man både forebygge og helbrede, når man er blevet syg, fortæller formanden.

/ritzau/